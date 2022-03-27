Расследования

Волжская больница выплатит компенсацию внукам умершего по вине врачей пациента

Расследования 27.03.2022 14:15
27.03.2022 14:15


Волжский городской суд взыскал с  ГБУЗ «Городская больница №2»  компенсацию морального вреда двум несовершеннолетним внукам мужчины, который скончался по вине врачей. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, двоим детям  выплатят по 50 и 200 тысяч рублей. При этом суд отказал в выплате компенсации еще одному внуку умершего мужчины, так как ему было на момент смерти дедушки около двух лет,  и он не мог осознавать тяжесть потери в силу своего малолетнего возраста. В судебном заседании было доказано, что внуки умершего мужчины были привязаны к своему деду и его смерть стала для них серьезным потрясением. Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее, как сообщало ИА "Высота 102", городской суд частично удовлетворил исковые требования вдовы и двух дочерей умершего волжанина. Больница №2 выплатит по решению суда женщинам по 300 тысяч рублей каждой  в качестве компенсации морального ущерба.

Трагедия в волжской семье произошла в ноябре 2019 года. Волжанин, вернувшись из санатория, почувствовал недомогание. Он обратился за помощью к врачу в заводской санчасти, который направил мужчину в приемное отделение больницы для госпитализации. Однако в больнице лучше  ему не стало. Волжанин неоднократно жаловался на общую слабость, температуру выше 38 градусов, бледность кожных покровов и отсутствие вкуса пищи – на все признаки, которые уже через полгода диагностировались у пациентов с ковидной  пневмонией. Но медики лишь снижали  температуру больного препаратами, игнорируя общую клиническую картину. Мужчина в итоге скончался. Как потом установила экспертиза, у него внезапно остановилось сердце.  

Родные посчитали, что их мужу и отцу была оказана некачественная медицинская помощь,  и обратились в Волжский следственный отдел СУ СК по Волгоградской области. Хотя в возбуждении уголовного дела в отношении медиков им отказали, факты ненадлежащего оказания медицинской помощи были установлены по итогам судебно-медицинской экспертизы. В частности, как установил суд, медики допустили несоблюдение клинических рекомендаций при лечении внебольничной пневмонии и отступили от стандарта специализированной медицинской помощи при пневмонии. Так, они не сделали анализ на определение С-реактивного белка, а с учетом выявленных изменений, которые показало ЭКГ, не проследили состояние больного в динамике и не назначили консультацию у кардиолога. В судебном заседании также выяснилось, что пациента не осматривал заведующий пульмонологическим отделением в течение 48 часов после госпитализации, температурный лист больного был заполнен некорректно, не было указано время осмотра лечащим врачом-пульмонологом, а подпись врача оказалась такой неразборчивой, что не удалось определить, кому она принадлежит. Экспертная комиссия также установила, что медики недооценили состояние пациента и необоснованно считали его «относительно удовлетворительным».

В судебном процессе представители больницы, тем не менее, настаивали, что причина смерти мужчины никак не была связана с его заболеванием – пневмонией. Однако суд пришел к выводу, что волжанин умер по вине сотрудников ГБУЗ «Городская больница №2», которые ненадлежащим образом выполняли  свои обязанности.



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