Замминистра МВД Кравченко наводит жесткую дисциплину в органах

Отмечаться на работе в 7 утра по московскому времени обязал сотрудников МВД экс-начальник ГУ МВД России по Волгоградской области, а ныне замминистра Александр Кравченко. Подписанный генерал-лейтенантом полиции соответствующий приказ был опубликован накануне телеграм-каналом Baza.

Судя по документу, Александр Кравченко взялся за наведение жесткой дисциплины в рядах территориальных органов МВД России на окружном, межрегиональном и региональном уровнях. Отмечаться руководители подразделений, по приказу Кравченко, обязаны в 7.00 по московскому времени, уже находясь на своих рабочих местах.

Новые правила в МВД России вступили в силу в минувший четверг - приказ генерал-лейтенантом полиции был подписан 22 марта.





Добавим, что в Волгограде Александр Кравченко на посту начальника ГУ МВД выстраивал не менее жесткую дисциплину. Видимо, поэтому на новом месте в качестве уже замминистра МВД России Кравченко поручено контролировать состояние учетно-регистрационной дисциплины, качество рассмотрения материалов, соблюдение сроков и обеспечение сбора доказательственной базы. Эти задачи тесно связаны с работой экспертно-криминалистических подразделений – одних из наиболее наукоемких служб МВД.