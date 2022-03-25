МТС поможет найти работу волгоградцам

Общество 25.03.2022 17:36
25.03.2022 17:36
Компания МТС объявила о расширении набора специалистов по всей стране, в том числе в Волгоградской области. Стать частью команды крупной федеральной компании приглашают как начинающих, так и опытных волгоградцев с возможностью удалённой работы и переезда в крупнейшие города России.
Более двух тысяч вакансий открыто в региональных подразделениях для специалистов области ИТ и бизнес-направлений. В волгоградском филиале компании предлагают вакансии в сфере продаж и взаимодействия с клиентами, а также в направлении развития технической инфраструктуры МТС.
Также волгоградские ИТ-специалисты могут найти в МТС высокооплачиваемые должности с возможностью удаленной работы. Дополнительный набор в этом направлении сосредоточен в области разработки разного стека технологий (Java, .net, JS, Python, Golang, мобильная разработка), востребованы DevOps-инженеры, аналитики, специалисты по Data Science, руководители ИТ-направлений. МТС также готова принять на работу новых сотрудников в сферах маркетинга, PR, финансов и HR.
«Мы продолжаем активно развивать передовые цифровые решения для жителей Волгоградской области. Наша HR-команда работает в усиленном режиме, чтобы принять в штат сотрудников самого разного уровня – от начинающих специалистов, в том числе студентов старших курсов, до состоявшихся экспертов и руководителей. Считаем важным не просто обеспечить стабильность десяткам тысяч наших сотрудников, но и предоставить возможность развития в МТС экспертам из тех компаний, которые сегодня покидают российский рынок или вынуждены сокращать специалистов», - отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова
Реклама
В Волгограде начали крушить ступени, ведущие к улице Ковентри25.03.2022 19:55
Общество 25.03.2022 19:55
Спасенные в Волгограде львята за неделю подросли и уже выходят на улицу: видео25.03.2022 18:50
Общество 25.03.2022 18:50
Ковидная оттепель: что разрешается и что запрещено в Волгограде с 25 марта25.03.2022 18:24
Общество 25.03.2022 18:24
Транзитный рейс через Волгоград задержали из-за ЧП25.03.2022 18:14
Общество 25.03.2022 18:14
МФЦ Волгоградской области возвращаются к доковидному режиму работы25.03.2022 16:53
Общество 25.03.2022 16:53
За маршрутки Волжский-Волгоград заступился мэр Воронин25.03.2022 16:52
Общество 25.03.2022 16:52
Масочный режим продлен новым постановлением в Волгоградской области25.03.2022 16:29
Общество 25.03.2022 16:29
Новые терминалы появятся в волгоградских троллейбусах в апреле25.03.2022 16:22
Общество 25.03.2022 16:22
В Волгоградской области не будут замораживать тарифы на коммуналку25.03.2022 16:08
Общество 25.03.2022 16:08
Время действия «пересадочного» тарифа в Волгограде продлят вдвое25.03.2022 16:06
Общество 25.03.2022 16:06
Банк «Открытие»: 47% жителей Юга, имеющих вклады, переложили их под более высокие проценты25.03.2022 15:20
Общество 25.03.2022 15:20
В Волгограде продолжается строительство парка туризма и отдыха «Санаторный»25.03.2022 15:05
Депутаты предъявили «Ситиматик-Волгоград» ультиматум из-за безумных тарифов25.03.2022 15:05
Северный район Волгограда затянуло черным домом25.03.2022 15:02
Общество 25.03.2022 15:02
Роспотребнадзор отменил для школьников рассадку зигзагом25.03.2022 14:02
Общество 25.03.2022 14:02
Реклама