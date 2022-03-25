МТС поможет найти работу волгоградцам





Компания МТС объявила о расширении набора специалистов по всей стране, в том числе в Волгоградской области. Стать частью команды крупной федеральной компании приглашают как начинающих, так и опытных волгоградцев с возможностью удалённой работы и переезда в крупнейшие города России.

Более двух тысяч вакансий открыто в региональных подразделениях для специалистов области ИТ и бизнес-направлений. В волгоградском филиале компании предлагают вакансии в сфере продаж и взаимодействия с клиентами, а также в направлении развития технической инфраструктуры МТС.

Также волгоградские ИТ-специалисты могут найти в МТС высокооплачиваемые должности с возможностью удаленной работы. Дополнительный набор в этом направлении сосредоточен в области разработки разного стека технологий (Java, .net, JS, Python, Golang, мобильная разработка), востребованы DevOps-инженеры, аналитики, специалисты по Data Science, руководители ИТ-направлений. МТС также готова принять на работу новых сотрудников в сферах маркетинга, PR, финансов и HR.

«Мы продолжаем активно развивать передовые цифровые решения для жителей Волгоградской области. Наша HR-команда работает в усиленном режиме, чтобы принять в штат сотрудников самого разного уровня – от начинающих специалистов, в том числе студентов старших курсов, до состоявшихся экспертов и руководителей. Считаем важным не просто обеспечить стабильность десяткам тысяч наших сотрудников, но и предоставить возможность развития в МТС экспертам из тех компаний, которые сегодня покидают российский рынок или вынуждены сокращать специалистов», - отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова



