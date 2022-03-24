Экономика

В Волгограде заработала горячая линия по жалобам на дорогие стройматериалы

Экономика 24.03.2022 11:04
24.03.2022 11:04


Комитетом строительства Волгоградской области организованна горячая линия по вопросам роста цен на строительные материалы и оперативного рассмотрения поступающих обращений. По этому вопросу можно обращаться  по телефону: 8(8442) 30-83-52, сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве.
Напомним, в начале марта Волгоградская областная дума направила обращение в УФАС с просьбой проверить обоснованность  резкого роста цен на стройматериалы. По предварительным данным, стоимость некоторых видов стройматериалов увеличилась на 50%. Однако информации о результатах вмешательства антимонопольного органа пока нет. 

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