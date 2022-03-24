В Волгоградской области снизилась заболеваемость туберкулезом

На территории Волгоградской области отмечается устойчивая тенденция к снижению показателей заболеваемости туберкулезом. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, за период с 2019 по 2021 годы показатель заболеваемости впервые выявленным активным туберкулёзом в области снизился на 29,8%.

Так, в 2021 году в области было зарегистрировано 1005 случаев впервые выявленного активного туберкулеза (в 2020 году - 1038). Заболеваемость туберкулезом за 2021 год снизилась по сравнению с прошлым годом на 2,4%, показатель составил 40,5 на 100 тысяч населения (в 2020 году - 41,5 на 100 тысяч населения). Среди всех впервые выявленных больных активным туберкулезом жителей сельских поселений насчитывается 22,8%.