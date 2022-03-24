Здравоохранение

В Волгоградской области снизилась заболеваемость туберкулезом

Здравоохранение 24.03.2022 10:31
24.03.2022 10:31


На территории Волгоградской области отмечается устойчивая тенденция к снижению показателей заболеваемости туберкулезом. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области,  за период с 2019  по 2021 годы  показатель заболеваемости впервые выявленным активным туберкулёзом в области снизился на 29,8%.

Так, в  2021 году  в области было  зарегистрировано 1005 случаев впервые выявленного активного туберкулеза (в 2020 году  - 1038). Заболеваемость туберкулезом за 2021 год снизилась по сравнению с прошлым годом на 2,4%, показатель  составил 40,5 на 100 тысяч населения (в 2020 году  - 41,5 на 100 тысяч населения). Среди всех впервые выявленных больных активным туберкулезом жителей сельских поселений насчитывается 22,8%.


Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - всего 800 м до центра Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +8(8442)33-50-06
Здравоохранение
20.03.2022 10:45
Здравоохранение 20.03.2022 10:45

0
Далее
Здравоохранение
12.03.2022 18:23
Здравоохранение 12.03.2022 18:23

0
Далее
Здравоохранение
07.03.2022 15:08
Здравоохранение 07.03.2022 15:08

0
Далее
Здравоохранение
03.03.2022 15:10
Здравоохранение 03.03.2022 15:10

0
Далее
Здравоохранение
03.03.2022 08:52
Здравоохранение 03.03.2022 08:52

0
Далее
Здравоохранение
02.03.2022 20:44
Здравоохранение 02.03.2022 20:44

0
Далее
Здравоохранение
01.03.2022 10:28
Здравоохранение 01.03.2022 10:28

0
Далее
Здравоохранение
27.02.2022 19:00
Здравоохранение 27.02.2022 19:00

0
Далее
Здравоохранение
27.02.2022 09:53
Здравоохранение 27.02.2022 09:53

0
Далее
Здравоохранение
22.02.2022 15:53
Здравоохранение 22.02.2022 15:53

0
Далее
Здравоохранение
22.02.2022 15:52
Здравоохранение 22.02.2022 15:52

0
Далее
Здравоохранение
18.02.2022 18:24
Здравоохранение 18.02.2022 18:24

0
Далее
Здравоохранение
18.02.2022 17:03
Здравоохранение 18.02.2022 17:03

0
Далее
Здравоохранение
18.02.2022 14:40
Здравоохранение 18.02.2022 14:40

0
Далее
Здравоохранение
18.02.2022 13:42
Здравоохранение 18.02.2022 13:42

0
Далее

Лента новостей

16:52
Великобритания внесла в «черный список» депутатов и сенаторов от Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:26
Ставка ипотеки с господдержкой с 1 апреля станет 12%, до 31 марта – 2,75%Смотреть фотографии
16:05
В СК сообщили подробности о погибших в ночном пожаре волгоградцахСмотреть фотографии
16:00
Магазины в Волгограде отказываются от бумажных чеков из-за дефицита лентыСмотреть фотографии
15:16
В волгоградских магазинах появилась соцкапуста за 100 рублейСмотреть фотографии
15:09
В Волгограде до речпорта продлят маршрут №31кСмотреть фотографии
15:09
Волжская ГЭС и «Титан-Баррикады» попали под санкции ЛондонаСмотреть фотографии
14:44
«Не было никакого порно»: адвокат считает, что Зимаков стал жертвой нелегальной секс-индустрииСмотреть фотографии
14:20
Погоня за пьяным водителем со стрельбой в Волгоградской области попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:18
В Волгоградской области снизилось производство яицСмотреть фотографии
14:17
Еще двое военных из Волгоградской области погибли на УкраинеСмотреть фотографии
14:05
В Волгограде ликвидировали последствия февральского пожара в школеСмотреть фотографии
14:05
В Волгограде в ванной умерла 29-летняя девушкаСмотреть фотографии
13:25
Россия снимает ограничения на перемещение через госграницу с КазахстаномСмотреть фотографии
12:54
Суд признал незаконной экологическую экспертизу по скандальной свалке в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:43
Бочаров поручил волгоградцам интенсивнее сушить свеклу и морковкуСмотреть фотографии
12:12
Волгоградцам предлагают работу в Европе и КитаеСмотреть фотографии
12:03
Волгоградский педофил Соболев получил 14 лет в колонии особого режимаСмотреть фотографии
12:01
Россельхозбанк в Волгограде предлагает кобейджинговые карты «Мир»-Union Pay для оплаты по всему мируСмотреть фотографии
11:59
На 100 меньше: заболеваемость ковидом резко упала в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:58
Gismeteo прогнозирует сильный шторм в Волгограде на ближайшие выходные Смотреть фотографии
11:36
Волгоградцы спасли питомцев приюта «Догшанс» от голодной смертиСмотреть фотографии
11:04
В Волгограде заработала горячая линия по жалобам на дорогие стройматериалыСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде снесли построенную 67 лет назад двухэтажкуСмотреть фотографии
10:31
В Волгоградской области снизилась заболеваемость туберкулезомСмотреть фотографии
10:30
В Волгограде экс-сотрудника колонии №9 взяли на сбыте наркотиковСмотреть фотографии
09:48
Бюджет-2021: на что власти Волгоградской области потратили 145,5 млрд рублейСмотреть фотографии
09:45
Стало известно, кто из волгоградцев чаще всего делает антикризисные заначкиСмотреть фотографии
09:28
Губернатор Бочаров собрался в Городищенский район Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:14
Бензин марки АИ-92 подешевел на 4 копейки в Волгограде, цена на АИ-98 осталась прежнейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 