Жильцы трехэтажки в Волгограде пережили бессонную ночь из-за пожара

Эксперты устанавливают причину пожара, перепугавшего жильцов трехэтажного дома на улице Таращанцев в Краснооктябрьском районе Волгограда минувшей ночью. Расчетам потребовалось больше часа, чтобы справиться с огнем, который распространился на площади 150 м2, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Жильцы позвонили в экстренные службы в 23.34 накануне, 23 марта. К моменту прибытия на место ЧП пожарных в одной из комнат горели домашние вещи и кровля многоквартирного дома. Об эвакуации людей из здания не сообщается, погибших и пострадавших нет. Расчеты 2-й пожарной части ликвидировали возгорание в 00.44 24 марта.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области.