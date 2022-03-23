



Университет бизнеса Уралсиб приглашает принять участие в онлайн-вебинаре на тему «Как помочь себе в периоды стресса и неопределенности», который пройдет 28 марта 2022 года в 11:00 мск.

Преподаватель – Татьяна Демина, сертифицированный коуч ICF, спикер всероссийских конференций и международных бизнес-клубов, спикер Сколково, автор успешных бизнес-тренингов и тренингов по личностному росту.

В современных реалиях руководителю и предпринимателю всё сложнее сохранять спокойствие и уверенность для принятия важных стратегических решений в своём бизнесе. На семинаре мы обсудим и научимся контролировать уровень стресса, поговорим о работе с негативом от клиентов и освоим инструменты работы с внутренним состоянием.

На встрече обсудим следующие основные вопросы:

• Определение карты вызовов в период неопределённости

• Внутренние ресурсы для преодоления стресса

• Набор микропрактик для ежедневного применения

• Работа с уровнем счастья на работе

• Как преодолеть стресс при негативных отзывов от клиентов.

Вебинар представляет собой прямой эфир длительностью 1 час с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будет направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка Уралсиб позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей – как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены. Уже сейчас Вы можете посмотреть записи других вебинаров в разделе Университета бизнеса на сайте Банка Уралсиб.



