Общество 23.03.2022 11:02
23.03.2022 11:02
Университет бизнеса Уралсиб приглашает принять участие в онлайн-вебинаре на тему «Как помочь себе в периоды стресса и неопределенности», который пройдет 28 марта 2022 года в 11:00 мск.
Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться на веб-странице регистрации, или ее мобильной версии. Количество мест ограничено.
Преподаватель – Татьяна Демина, сертифицированный коуч ICF, спикер всероссийских конференций и международных бизнес-клубов, спикер Сколково, автор успешных бизнес-тренингов и тренингов по личностному росту.
В современных реалиях руководителю и предпринимателю всё сложнее сохранять спокойствие и уверенность для принятия важных стратегических решений в своём бизнесе. На семинаре мы обсудим и научимся контролировать уровень стресса, поговорим о работе с негативом от клиентов и освоим инструменты работы с внутренним состоянием.
На встрече обсудим следующие основные вопросы:
• Определение карты вызовов в период неопределённости
• Внутренние ресурсы для преодоления стресса
• Набор микропрактик для ежедневного применения
• Работа с уровнем счастья на работе
• Как преодолеть стресс при негативных отзывов от клиентов.
Вебинар представляет собой прямой эфир длительностью 1 час с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будет направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.
Обучающий проект Университет бизнеса Банка Уралсиб позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей – как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены. Уже сейчас Вы можете посмотреть записи других вебинаров в разделе Университета бизнеса на сайте Банка Уралсиб.
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