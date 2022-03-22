В Волгоградской области заразились коронавирусом 646 человек

Covid-19 22.03.2022 11:42
22.03.2022 11:42
В Волгоградской области за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 646 человек. Днем ранее диагноз был поставлен 693 жителям.
Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе, из 646 жителей региона в стационары были доставлены 174 человека. Девять жителей волгоградцев скончались от инфекции. Всего в списке жертв ковида – 6669 человек. Закрыли свои больничные 933 волгоградца.
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