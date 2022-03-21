Более 10 тысяч жителей Волгоградской области пострадали от укусов животных





В прошлом году в медучреждения региона обратились более 10 тысяч человек, укушенных животными. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, это выше уровня 2020 года на 63,5%. Среди пострадавших доля детей до 14-ти лет составила 31,5%.

В прошлом году в регионе фиксировалась неблагополучная ситуация по бешенству – было зарегистрировано 59 случаев. К сожалению, умерли два человека. Источниками инфекции в обоих случаях послужили домашние животные, не привитые против бешенства - кошка и собака. Ежегодно в Волгоградской области за оказанием антирабической помощи (за прививками против бешенства) обращается более 7 тысяч человек.

Справка. Бешенство – абсолютно смертельное заболевание, которое в 100% случаев заканчивается летальным исходом.

Для профилактики бешенства населению необходимо соблюдать следующие правила:

- приобретать животных только в специализированных организациях при наличии ветеринарного освидетельствования;

- обязательно проводить вакцинацию против бешенства домашних и сельскохозяйственных животных;

- избегать контактов с безнадзорными животными, не кормить их с рук, не гладить;

- не осуществлять самостоятельно забой и уничтожение павших сельскохозяйственных и домашних животных без ветеринарного освидетельствования;

- после получения раны, контакта с неизвестным животным промыть место укуса под проточной водой с мылом в течение 10 минут, незамедлительно обратиться за оказанием антирабической помощи.



