Приговор по делу об убийстве Романа Гребенюка огласят в Волгограде 22 марта



Центральный районный суд Волгограда огласит приговор по уголовному делу по факту смерти риелтора Романа Гребенюка в офисе одного из банков в центре Волгограда завтра, 22 марта. Причиной жестокой расправы над волгоградцем, по версии следствия, послужила переписка в родительском чате в одном из мессенджеров.

— Начало процесса запланировано на 11.00. Ранее в заседании обвиняемым предоставили последнее слово. Подсудимые выступили в стихах и прозе, — сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

На скамье подсудимых непосредственно оказался активный участник нападения на риелтора Арсен Мелконян — именно его удары, согласно озвученным материалам судебного следствия, привели к смерти потерпевшего. Сестра Мелконяна Анна обвиняется в подстрекательстве к преступлению. Ее муж Арман Смбатян, по данным следователей, также причастен к совершению резонансного преступления.

Гособвинение запросило для криминальной троицы в совокупности 30 лет лишения свободы. Прокурор просила суд назначить Арсену Мелконяну 13 лет колонии строгого режима, Анне Мелконян — семь лет колонии общего режима, Смбатяну — 10 лет «строгача».

Все трое подусудимых не согласны с позицией гособвинения. Представитель потерпевшей стороны выступает за максимальное наказание для подсудимых без учета смягчающих обстоятельств. В последнем слове на прошедшем заседании Мелконян семь минут декламировал стихи собственного сочинения, местами его это очень веселило.

Арман Смбатян просил суд вынесения справедливого приговора.

— Нет, мы не виноваты. Уважаемый суд, несмотря на все нарушения, еще раз прошу нас судить по закону и дать справедливый приговор, – озвучил он в своем последнем слове.