В Волгограде спасают от сноса многоквартирный самострой









На финишную прямую вышла работа по спасению проблемного многоквартирного дома №11 в переулке Рубиновый в Волгограде от сноса. Как сообщили в мэрии, назначены публичные слушания по изменению территориальной зоны земельного участка в Советском районе с жилой зоны индивидуальных жилых домов на жилую зону смешанной застройки. Для жильцов расположенного на этой земле многоквартирного дома это означает, что нелегальное жилое здание будут узаконено.

- Перевод территориальной зоны станет завершающим этапом работы муниципалитета совместно с жильцами дома по введению в правовое поле дома в рамках мирового соглашения, ранее утвержденного судом. Общественные обсуждения по данному вопросу пройдут в период с 19 марта по 20 апреля 2022 года. Экспозиция проекта будет проводиться по адресу: ул. Порт-Саида, 7а. В указанный период граждане имеют возможность внести предложения, касающиеся проекта посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции, - сообщает мэрия.

Проблемная история с этим многоквартирным домом началась еще в 2013 году. Тогда администрация Волгограда выдала застройщику разрешение на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 661 кв. м в переулке Рубиновом. Однако осмотр объекта, проведенный в 2014 году, установил, что на данной территории находится трехэтажный 12-квартирный жилой дом площадью более 680 кв. м. По условиям действующего законодательства, подобные постройки признаются незаконными и подлежат сносу. Выяснилось, что застройщик успел продать квартиры в этом самострое другим гражданам.



