В Волгоградской области на текущей неделе отменят ряд ограничений





Представить предложения по корректировке реализуемых на территории Волгоградской области мер и мероприятий, направленных на борьбу с коронавирусом – такое поручение на сегодняшнем совещании дал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров руководителям рабочих групп регионального оперштаба. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области. На подготовку предложений дана неделя. Между тем, по данным собственного источника информагентства в оперштабе, решения по ослаблению некоторых мер могут быть озвучены уже в четверг. Однако принципиальные ограничения сохранятся, в частности, масочный режим.

Между тем, как ранее сообщало ИА "Высота 102", согласно данным последнего опроса , более 72% горожан признались, что устали от необходимости носить маски в общественных местах.

Напомним, масочный режим в Волгоградской области был введен 20 мая 2020 года. За появление жителей региона без средств индивидуальной защиты в магазинах, в общественном транспорте, в других заведениях на них составляются протоколы. Волгоградцев наказывают предупреждениями и штрафами от 1 до 15 тысяч рублей.



