Городские службы после сложной зимы ищут ямы на дорогах Волгограда

Городские дорожно-коммунальные службы завершают обследование улиц Волгограда, чтобы проанализировать состояние дорожной инфраструктуры после сложного зимнего периода. Результаты в ближайшее время представят в профильный департамент по поручению мэра Владимира Марченко, сообщили в Telegram-канале администрации Волгограда.
Ранее дорожники прибегли к временным мерам и заделали литым асфальтобетоном обнаруженные крупные выбоины на городских улицах, чтобы обеспечить безопасный проезд. После наступления благоприятных погодных условий пострадавшие от перепадов температур и чрезмерной влажности участки дорог заменят полностью. Профильные службы заново уложат два слоя асфальтобетона, в том числе верхний щебеночно-мастичный.
Вместе с тем, в активную фазу вошла подготовка к благоустройству Волгограда – приоритетной задачей озеленителей сейчас является заготовка саженцев деревьев и кустарников, отметили в пресс-службе мэрии.