Полезно знать

Заметки астролога: рекомендации с 21 по 27 марта

Полезно знать 21.03.2022 08:17
21.03.2022 08:17


Каждую неделю для наших читателей свои рекомендации дает магистр астрологии, волжанка Ирина Сенина. Ирина Сенина – известный не только в Волгоградской области, но и за ее пределами астролог. Она издала несколько книг по данной тематике, последняя ее работа  – «Предсказательная астрология. Прямые и обратные формулы событий». Ирина Сенина ведет группу в социальных сетях «Астрология для профессионалов и любителей», которая пользуется большой популярностью у пользователей. 
Всю неделю Луна убывающая, что подходит для посадки скорее корешков, нежели вершков, и для окончания дел.
21 и 22 марта до 22ч.00м. Луна в Скорпионе. 
Это удачный период для решения вопросов, связанных с долгами, кредитами, налогами, задолженностями. Не стоит покупать и первый раз надевать новые вещи: они быстро портятся, изнашиваются, могут не подходить по размеру. Рекомендуется делать стрижки (волосы станут более густыми, расти будут медленнее, стрижка лучше сохраняется).
Уязвимы половые органы, область паха, малого таза, желчный пузырь. На них запрещены процедуры и операции. Зато это удачные дни для лечения горла, шеи, верхних дыхательных путей.
Можно сажать и пересаживать растения, особенно с колючками, поливать, подкармливать. В южных районах можно посадить картофель и другие корнеплоды, - получите большой урожай.
Астрометеорология предупреждает, что в эти дни может быть снижение температуры, заморозки на почве, особенно ночью, а также сильный ветер.
20-24 марта Марс в неблагоприятном аспекте с Ураном.
Возрастает уровень агрессии, конфликтности. Могут быть серьезные сбои электроники, интернета, проблемы с электричеством. Именно в такие периоды приходят сообщения о террористических актах политических экстремистов. Будьте осторожнее с электричеством, электроникой.
23-24 марта Меркурий соединится с планетой Нептун.
Можно легко попасть во власть иллюзий, стать жертвой мошенничества и воровства.
22 марта с 22ч.00м. Луна в Стрельце и будет находиться в нем до 00ч.55м. 25 марта.
Это удачные дни для решения юридических, судебных вопросов, дальних поездок (в другой город), для дел, связанных с высшим образованием.
Уязвимы печень, сосудистая система, кровь, легкие. На них запрещены процедуры и операции. Не рекомендуются кровоточивые процедуры, переливания крови. Зато это удачные дни для лечения болезней бронхов.
Период не плодовитый, не рекомендуются посадки и пересадки растений.
Можно бороться с сорняками.
25 марта в 00ч.55м. Луна переходит в знак Козерога и будет находиться в нем до 3ч.56м. 27 марта.
Можно решать вопросы карьеры, административные вопросы. Для занятий домом, недвижимостью это не самые подходящие дни. Старайтесь уделять больше внимания пожилым родственникам.
Уязвимы костная система, колени, сгибы конечностей, суставы, связки, зубы. На них запрещены процедуры и операции. Удачные дни для лечения лимфатической системы, желудка, пищевода, молочных желез.
Период малоплодовитый. У растений, посаженных в это время, будут мелкие плоды. Можно заниматься подкормкой растений.
Помните, что это общие рекомендации, а у каждого человека есть свой, индивидуальный гороскоп. И все события в Вашей жизни будут происходить именно по нему. Чтобы узнать, что именно будет происходить лично у вас (здоровье, работа, финансы, брак, дети, поездки и т.д.), обратитесь за консультацией к астрологу.














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