В Волгоградстате проигнорировали новые цены на продукты





Волгоградстат не опубликовал информацию об очередном изменении цен на продукты и услуги за прошедшую неделю. Как сообщает ИА «Высота 102», актуализация этих данных должна была состояться 18 марта по итогам наблюдения за данной сферой с 5 по 11 марта. Однако информации о новых ценах на продукты питания, стройматериалы, одежду, лекарства и услуги так и не появилась на сайте ведомства. Это произошло впервые за весь период наблюдения за стоимостью товаров и услуг. Неделей ранее в Волгоградстате исключили легковые автомобили отечественного и иностранного производства из перечня товаров, цены на которые подлежат еженедельному мониторингу.

Между тем, по данным Росстата, с 5 по 11 марта в стране сахар подорожал в среднем на 12%, овощи – на 5%. В некоторых регионах страны цены на бананы подскочили на 50%.