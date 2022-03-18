В Волгограде пересчитали участников митинга в честь воссоединения с Крымом

«Крымскую весну» сегодня отметили в Волгограде 8200 жителей областного центра – они пришли на концерт-митинг в пойме реки Царицы, посвященный очередной годовщине воссоединения России и Крыма. Такие данные приводит администрация Волгоградской области.
Участниками мероприятия стали активные студенты, общественники, пожилые волгоградцы. На праздник также пришли депутаты Волгоградской областной и городской дум, чиновники и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Напомним, 16 марта 2014 года состоялся референдум жителей Крыма и Севастополя, на котором подавляющим большинством голосов принято решение о воссоединении с Россией. 18 марта подписаны все необходимые документы — полуостров вернулся на историческую Родину.
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