Политика

Бочаров призвал на помощь представителей федеральных ведомств и силовиков

Политика 18.03.2022 14:06
18.03.2022 14:06


Губернатор Волгоградской области 18 марта провел встречу с главами территориальных подразделений федеральных органов власти и силовых структур. По итогам совещания Андрей Бочаров заявил о включении представителей федеральных органов в состав Оперативного штаба и рабочих групп. Главная цель представителей всех структур сегодня, заявил глава региона, — мобилизация сил и ресурсов для решения задач, поставленных президентом в новых реалиях. 

Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, во встрече также приняли участие руководители организаций социальной и экономической сфер, уполномоченные по правам человека и предпринимателей по Волгоградской области, депутаты областной думы, заместители губернатора — руководители штабов и рабочих групп.

Решение проблем, возникающих в России сегодня, ведется в регионе, по словам Андрея Бочарова, во взаимодействии с правительством. 

— Обстановка требует от всех нас, руководителей органов власти всех уровней, структурных подразделений органов власти, учреждений и системообразующих организаций, отвечающих за бесперебойную работу систем жизнеобеспечения, повышения персональной ответственности и более высокого уровня взаимодействия и координации,  подчеркнул губернатор, открывая встречу.  В настоящее время на территории Волгоградской области во взаимодействии с правительством Российской Федерации идет целенаправленная работа по формированию предложений в федеральную и региональную программы действий, направленных на купирование вновь возникающих вызовов и проблем, связанных с незаконным введением против  нашей страны,  экономики России санкций и ограничений, а также выработке мер, направленных на решение вопросов функционирования и развития региональных отраслей, предприятий и организаций реального сектора экономики Волгоградской области.

В каждом муниципальном образовании Волгоградской области новые вызовы отрабатываются на местных уровнях. В целях выполнения поставленных задач в регионе создан и действует оперативный штаб по укреплению устойчивости экономики в условиях ограничений. Возглавляет его губернатор. 

—  Заместители и руководители органов исполнительной власти, каждый на своем месте, являются руководителями рабочих групп по отраслевым направлениям деятельности, —  сказал  Андрей Бочаров.   Оперативным штабом принято решение о повышении уровня взаимодействия с территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти. В связи с этим соответствующие руководители территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти будут включены в состав Оперативного штаба и отраслевых рабочих групп (штабов).

В завершение своего выступления губернатор обратился к собравшимся с призывом оказывать всемерную поддержку органам власти. 

— Уважаемые товарищи, еще раз скажу – мы все понимаем, что вводимые против России ограничительные мероприятия потребуют от нас повышения эффективности сложившегося межведомственного взаимодействия и повышения уровня координации нашей работы.

С целью повышения качества работы в этот период Оперативным штабом принято решение о повышении уровня взаимодействия с территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти. В связи с этим соответствующие руководители территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти будут включены в состав Оперативного штаба и отраслевых рабочих групп (штабов). Обращаюсь ко всем здесь присутствующим и прошу вас в этот непростой период быть помощниками органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, предприятий и организаций реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса с целью защиты экономического потенциала региона, сохранения рабочих мест и занятости среди населения Волгоградской области. Обращаю отдельное внимание – сегодня особенно важно работать на опережение – не купировать возникающие проблемные вопросы, а не допускать их появления. Еще раз скажу: потребуются нестандартные решения.

Хотел бы еще раз обратить ваше внимание, что в этот период работы будет осуществляться особо жёсткий контроль за исполнением всех поручений, принимаемых оперативным штабом и отраслевыми рабочими группами (штабами), а  также за качеством работы руководителей органов власти и их структурных подразделений.

Также прошу вас, каждого по своему направлению, продолжать плановую работу возглавляемых Вами ведомств с целью обеспечения дальнейшего стабильного и устойчивого социально-экономического развития Волгоградской области и России в целом.

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