Экономика

Сбер выдал первые кредиты по льготной программе кредитования Банка России в Поволжье

Экономика 18.03.2022 14:05 Новости компаний
18.03.2022 14:05 Новости компаний


Поволжский банк Сбербанка выдал первые кредиты компаниям, в рамках льготной программы кредитования бизнеса Банка России. Кредитные средства уже доступны предпринимателям в Самарской, Саратовской и Волгоградской областях. Общая сумма договоров составила 6 млн рублей.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:«Сбербанк в любых ситуациях является надежным партнером для своих клиентов. 9 марта Банк России объявил о своей льготной программе поддержки малого и среднего бизнеса, а спустя всего неделю мы уже выдали по ней первые кредиты в Поволжье. Мы и в будущем готовы оперативно предоставлятьпредпринимателям необходимые финансовые инструменты для поддержания и развития бизнеса». 
Согласно условиям программы, получить льготный кредит могут малые предприятия по ставке не выше 15% годовых, средние предприятия — не выше 13,5% годовых на срок до одного года.
Перечень отраслей по программе максимально широкий: исключениями являются только подакцизные виды деятельности, жилое строительство, компании финансовой сферы и предприятия, связанные с бизнесом, не имеющим статуса МСП.
Справка: Поволжский банк Сбербанка обслуживает клиентов на территории семи субъектов Российской Федерации: Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Саратовской, Волгоградской, Астраханской и Пензенской областей. 

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