Волгоградцы напрасно ждали снижения цен на топливо

В Волгоградской области цены на бензин практически не изменились за прошлую неделю. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», свидетельствуют данные Росстата. Так, средняя цена на топливо в регионе снизилась лишь на 1 копейку и составила 51,2 рубля за литр. Бензин марки АИ-92 подешевел также на копейку – до 47,95 рублей за литр. На 2 копейки снизилась стоимость АИ-95 и сейчас средняя цена этого вида бензина составляет 53,14 рубля. Неизменной осталась стоимость бензина АИ-98 – 57,89 рубля за литр и дизтоплива – 53,58 рубля.

При этом ранее в ФАС РФ заявляли, что в некоторых регионах России бензин резко подешевел. Так, в Ямало-Ненецком округе средняя цена на топливо снизилась на рубль, а в Иркутской области – на 2 рубля.