Банк «Открытие» в 6 раз нарастил выдачу карт «Мир»

Экономика 16.03.2022 13:10 Новости компаний
16.03.2022 13:10 Новости компаний
За две недели марта банк «Открытие» выпустил в 6 раз больше карт платежной системы «Мир», чем за аналогичные периоды предыдущих месяцев. Спрос увеличился как на физические, так и на виртуальные карты.
Существенный рост спроса зафиксирован на все типы карт национальной платежной системы. В частности, выпуск моментальных пластиковых карт «Мир» увеличился почти в 4 раза, именных пластиковых карт и карт, оформленных через дистанционные каналы – более чем в 9 раз. Спрос на виртуальные карты вырос более чем в 6 раз.
Заказать карту «Мир», Visa или Mastercard можно дистанционно через интернет-банк или мобильное приложение «Открытия», а также в любом отделении банка.
Все карты банка «Открытие», которые были выданы ранее или будут выданы, в том числе и карты международных платежных систем Visa и Mastercard, продолжают работать и обслуживаться на территории России. Можно расплачиваться этими картами, совершать платежи и переводы, снимать наличные.
Ранее банк «Открытие» продлил срок действия карт всех платежных систем до 2030 года. Клиентам с истекающим сроком действия карт в марте 2022 года или позднее нет необходимости перевыпускать их.
Подробнее с условиями карточных продуктов «Открытия» можно ознакомиться на сайте банка.
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