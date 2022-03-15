Общество 15.03.2022 17:57
15.03.2022 17:57
ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» взыскивает с ООО «МЕ» в Волгограде задолженность по соглашениям о предоставлении гарантий по пяти договорам. Как сообщает ИА «Высота 102», исковое заявление подано в арбитражный суд Волгоградской области и принято к производству. Общая сумма денежных претензий к ООО «МЕ», включая пени за просрочку исполнения обязательств по возмещению суммы, выплаченной по гарантии, составляет 11 миллионов 393 тысячи 553,54 руб.
К участию в деле в качестве третьего лица привлечена Унитарная некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов». Первое заседание состоится в конце марта текущего года.
Напомним, ООО «МЕ» получило в Волгограде скандальную славу после сорванного капремонта в домах поселка Мирный. Подрядчик должен был выполнить капитальный ремонт фундамента, крыши, фасада и систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения сразу в нескольких домах, но свои обязательства не исполнил. Кроме того, из-за разобранных крыш 5 многоквартирных домах ливнем затопило 7 квартир. В 16 зданиях горе-строители вскрыли отмостку. Подрядчик пытался «исправить» брак, укрыв чердаки раскрытых домов старыми рекламными баннерами и целлофановой пленкой. При этом нанесенный ущерб собственникам жилья они не возместили.
Подрядную организацию занесли в реестр недобросовестных поставщиков.
Сообщалось, что в отношении ООО «МЕ» за проведение такого капитального ремонта в домах поселка Мирный в Волгограде могут возбудить уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Кроме того, в начале марта текущего года стало известно, что фонд капремонта уличил недобросовестную стройфирму ООО «МЕ» в намеренном повреждении кровли в многоквартирном доме №20 по улице Шурухина в Волгограде. Информация передана в правоохранительные органы с целью принятия мер в соответствии с компетенцией ввиду умышленного повреждения общедомового имущества.
На фото укрытые целлофановой пленкой крыши домов в поселке Мирный
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