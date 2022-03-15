Интернет-магазин Wildberries работает с перебоями второй день подряд

Жители Волгограда и области второй день жалуются на невозможность войти в свой аккаунт интернет-магазина Wildberries и совершить заказ того или иного товара. Тем, у кого установлено приложение на смартфоне, не удается авторизоваться из-за отсутствия смс с соответствующим кодом, сообщает ИА «Высота 102».
По данным сервиса Downdetector, у пользователей Wildberries действительно наблюдаются проблемы – сообщения о сбоях 15 марта поступают с раннего утра. Судя по графику, маркетплейс работал с перебоями даже минувшей ночью.
Напомним, накануне волгоградцы, как и остальные покупатели, столкнулись с аналогичными проблемами. Чем вызваны перебои, не сообщалось.
– В настоящий момент отмечаются ошибки в работе сервисов Wildberries, ведутся работы по их устранению, – заявили представители интернет-магазина на официальной странице компании ВКонтакте.