«Я хотел, чтобы меня задержали»: волгоградец ограбил пять офисов микрофинансов

Расследования 15.03.2022 07:53
15.03.2022 07:53
В Волгограде оперативниками уголовного розыска задержан подозреваемый в совершении серии грабежей. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, последнее ограбление произошло накануне. Мужчина зашел в офис экспресс-кредитования на пр. Героев Сталинграда в Красноармейском районе и под угрозой применения насилия похитил у менеджера 35 тысяч рублей, после чего скрылся. Задержанным оказался 38-летний ранее судимый мужчина, у него изъята часть похищенных средств. Уже установлена причастность задержанного к еще четырем аналогичным преступлениям, совершенным им на протяжении последних двух недель в Тракторозаводском и Дзержинском районах города. Так, в одном из офисов микрофинансов на ул. Батова он побывал дважды – 9 и 11 марта, где похитил 15 тысяч рублей. Деньги он потратил на спиртное и наркотики. Задержанный признался, что хотел, чтобы его задержали. Мужчине грозит срок до 7 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Реклама
Волгоградские единороссы предложили символ 80-летия победы в Сталинградской битвы14.03.2022 19:59
Расследования 14.03.2022 19:59
В Волгограде группа ипотечных аферистов осуждена за хищение у банков 14 млн рублей14.03.2022 13:18
Расследования 14.03.2022 13:18
В Волжском нашли труп в техническом помещении многоэтажки13.03.2022 00:16
Расследования 13.03.2022 00:16
В Волгограде завершились прения сторон по делу Мелконяна и его родственников10.03.2022 15:25
Расследования 10.03.2022 15:25
Полсотни волгоградских мужчин привлекли к расследованию дела о проституции10.03.2022 15:03
Расследования 10.03.2022 15:03
Волгоградца задержали за убийство молотком брата-близнеца10.03.2022 14:26
Расследования 10.03.2022 14:26
В Волгограде задержали 23-летнего потрошителя иномарок10.03.2022 10:46
Расследования 10.03.2022 10:46
Житель Волгограда оставил администрацию без наследства10.03.2022 09:50
Расследования 10.03.2022 09:50
После публикации ИА «Высота 102» обманувшая волгоградских пенсионеров бизнесвумен стала фигурантом уголовного дела10.03.2022 09:39
Расследования 10.03.2022 09:39
В Волжском задержали водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП09.03.2022 19:28
Расследования 09.03.2022 19:28
«Никто и не думал искать»: в Волгограде мать опознала найденную у «Гасителя» утопленницу09.03.2022 18:56
Расследования 09.03.2022 18:56
Банду наркосбытчиков накрыли на съемной квартире в центре Волгограда09.03.2022 16:40
Расследования 09.03.2022 16:40
Под Волгоградом женщина 8 марта убила родственника и легла спать09.03.2022 12:42
Расследования 09.03.2022 12:42
Мужчина и его 9-летний сын погибли в пожаре под Волгоградом08.03.2022 18:16
Расследования 08.03.2022 18:16
В Волгограде 6 марта состоится автопробег «Своих не бросаем»05.03.2022 16:23
Расследования 05.03.2022 16:23
Реклама