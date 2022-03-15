«Я хотел, чтобы меня задержали»: волгоградец ограбил пять офисов микрофинансов









В Волгограде оперативниками уголовного розыска задержан подозреваемый в совершении серии грабежей. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, последнее ограбление произошло накануне. Мужчина зашел в офис экспресс-кредитования на пр. Героев Сталинграда в Красноармейском районе и под угрозой применения насилия похитил у менеджера 35 тысяч рублей, после чего скрылся. Задержанным оказался 38-летний ранее судимый мужчина, у него изъята часть похищенных средств. Уже установлена причастность задержанного к еще четырем аналогичным преступлениям, совершенным им на протяжении последних двух недель в Тракторозаводском и Дзержинском районах города. Так, в одном из офисов микрофинансов на ул. Батова он побывал дважды – 9 и 11 марта, где похитил 15 тысяч рублей. Деньги он потратил на спиртное и наркотики. Задержанный признался, что хотел, чтобы его задержали. Мужчине грозит срок до 7 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.



