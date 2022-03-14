Экономика

ВТБ привлек на вклады и накопительные счета 4 трлн рублей

Экономика 14.03.2022 21:05 Новости компаний
14.03.2022 21:05 Новости компаний


ВТБ с 28 февраля, после повышения ставок по вкладам и накопительным счетам, привлек в классические сберегательные продукты 4 трлн рублей. Вклады и накопительные счета открыли 2 млн клиентов.
ВТБ 28 февраля повысил процентные ставки по классическим сберегательным продуктам. Это привело к росту спроса на депозиты и счета. За две недели клиенты ВТБ открыли более 2 млн новых вкладов и накопительных счетов.
Порядка 80% накопительных счетов и свыше 60% вкладов сейчас открываются онлайн, а 8 марта показатель приближался к 100%. Каждый час в точках продаж и в ВТБ Онлайн в среднем открывается более 10 000 сберегательных продуктов, а за день размещается более 300 млрд рублей - таким образом, население заинтересовано в размещении сбережений и доверяет банку.
ВТБ работает в усиленном режиме для решения всех вопросов своих клиентов в режиме 24/7. Все отделения и устройства самообслуживания работают без ограничений. Все вклады и накопительные счета также доступны в полном объеме. Клиенты могут открывать депозиты и пополнять их как в отделениях банка, так и с помощью дистанционных сервисов.

 

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