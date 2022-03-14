Волгоградская область присоединилась к танцевальному челленджу #Россия_мы

Волгоградская область присоединилась к Всероссийской национальной эстафете #Россия_мы, записав видеоролик с ритмичным народным танцем ансамбля песни и пляски «Казачья воля». Эстафетную палочку регион принял от Республики Адыгея, которая также приняла участие в танцевальном челлендже в поддержку российской армии и объединения всех народов России, коих насчитывается более 190.
Волгоградский коллектив «Казачья воля» поставил свой танец на фоне видов Мамаева кургана. Выступление символизирует смелость, отвагу и подвиг предков в борьбе с нацизмом.
Акцию запустили донские казаки, которые первыми станцевали в национальных костюмах под народную музыку и лейтмотив из недавнего выступления президента Владимира Путина. Глава государства сказал, цитируем: «Я — лакец. Я — дагестанец. Я — чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин…я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России». В конце выступления один из артистов высказался в поддержку российской армии и передал эстафету двум соседним регионам.
Волгоградская область сегодня передала эстафету Саратовской и Вологодской областям. За несколько дней с момента запуска флешмоба в нем поучаствовали Ростовская, Воронежская, Белгородская, Тамбовская, Курская, Брянская, Пензенская, Липецкая области, Краснодарский и Ставропольский края, республики Калмыкия, Крым, Адыгея и Карачаево-Черкессия, а также Севастополь.