ВТБ сохраняет льготный период по кредитным картам на уровне 110 дней

Экономика 14.03.2022 12:02 Новости компаний
14.03.2022 12:02 Новости компаний
С целью поддержки клиентов на фоне роста стоимости денег на рынке ВТБ принял решение сохранить беспроцентный период по своим кредитным картам. Клиенты смогут свыше трех месяцев пользоваться средствами банка бесплатно.
ВТБ осуществляет выпуск и обслуживание кредитной «Карты возможностей» бесплатно, независимо от суммы покупок и других дополнительных условий. Кредитный лимит по ней определяется индивидуально и может составлять от 10 тыс. до 1 млн рублей. Льготный период 110 дней действует на любые покупки по кредитной карте. Вся информация о задолженности доступна в ВТБ онлайн, а кликабельные виджеты позволяют быстро и просто погасить очередной платёж или выполнить условия беспроцентного периода. Также всем держателям «Карты возможностей» банк дополнительно направляет смс-напоминание с суммой обязательного платежа и суммой для погашения в льготный период.
Для заказа кредитной карты необходимо заполнить онлайн-заявку на сайте www.vtb.ru и получить ее в удобном отделении банка или оформить предодобренную цифровую кредитную карту в ВТБ Онлайн. Комиссии за выпуск и обслуживание карты не взимаются.
Ранее ВТБ объявил, что все пластиковые карты банка будут действовать бессрочно, продлевать и перевыпускать их не нужно. В том числе продолжат работать карты иностранных платёжных систем, которые по-прежнему действуют на территории России.
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