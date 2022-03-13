Десантник из Волгоградской области погиб в ходе спецоперации









Уроженец Урюпинска Волгоградской области Евгений Щегольков погиб в ходе спецоперации на Украине. Гибель земляка ИА «Высота 102» подтвердили сегодня в администрации района.

Известно, что 37-летний Евгений Щегольков служил в Тульской дивизии ВДВ. В его социальных сетях местом жительства указан город Тула.

В районной газете сегодня вышел некролог. В нем указано, что гвардии старший сержант Щегольков Евгений Викторович закончил Дубовскую среднюю школу, жил в Урюпинске. В ходе специальной операции был заместителем командира боевой машины.

В субботу, 12 марта, стало известно еще об одном погибшем в ходе спецоперации - 24-летнем Григории Щербакове. Он был родом из Волгограда.

Выражаем соболезнования родным и близким погибших.

Фото Евгения Щеголькова, «Одноклассники»



