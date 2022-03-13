Десантник из Волгоградской области погиб в ходе спецоперации

Общество 13.03.2022 15:35
13.03.2022 15:35
Уроженец Урюпинска Волгоградской области Евгений Щегольков погиб в ходе спецоперации на Украине. Гибель земляка ИА «Высота 102» подтвердили сегодня в администрации района.
Известно, что 37-летний Евгений Щегольков служил в Тульской дивизии ВДВ. В его социальных сетях местом жительства указан город Тула.
В районной газете сегодня вышел некролог. В нем указано, что гвардии старший сержант Щегольков Евгений Викторович закончил Дубовскую среднюю школу, жил в Урюпинске. В ходе специальной операции был заместителем командира боевой машины.
В субботу, 12 марта, стало известно еще об одном погибшем в ходе спецоперации - 24-летнем Григории Щербакове. Он был родом из Волгограда.
Выражаем соболезнования родным и близким погибших.
Фото Евгения Щеголькова, «Одноклассники»
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