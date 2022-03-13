Сахар уже скупили: волгоградцы переключились на муку

Общество 13.03.2022 14:27
13.03.2022 14:27
В магазинах Волгоградской области вслед за сахаром стали пустеть полки с мукой. Как сообщает ИА «Высота 102», дефицит этого продукта питания наблюдается сегодня в некоторых сетевых магазинах Волжского, хотя еще в пятницу полки с мукой здесь ломились от разнообразия сортов и производителей.
Напомним, что ажиотажный спрос на сахар уже привел к подорожанию этого продукта. На рынке один килограмм сахара продается за 90 рублей. Повышение цен наблюдают жители практически всех городов и районов Волгоградской области. В магазинах Волгограда продавцы советуют приходить пораньше, чтобы купить сахар.
- Мы утром выкладываем товар, а к обеду сахар уже весь разбирают, - посетовали продавцы сетевого магазина в Волгограде.
Отметим, что в Волгоградской области для оперативного мониторинга потребительских цен и наличия товаров первой необходимости в регионе действует межведомственный штаб. Все факты необоснованного завышения цен, правонарушений в сфере потребительского рынка направляются для проверки в правоохранительные органы и надзорные ведомства.
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