Сахар уже скупили: волгоградцы переключились на муку









В магазинах Волгоградской области вслед за сахаром стали пустеть полки с мукой. Как сообщает ИА «Высота 102», дефицит этого продукта питания наблюдается сегодня в некоторых сетевых магазинах Волжского, хотя еще в пятницу полки с мукой здесь ломились от разнообразия сортов и производителей.

Напомним, что ажиотажный спрос на сахар уже привел к подорожанию этого продукта . На рынке один килограмм сахара продается за 90 рублей. Повышение цен наблюдают жители практически всех городов и районов Волгоградской области. В магазинах Волгограда продавцы советуют приходить пораньше, чтобы купить сахар.

- Мы утром выкладываем товар, а к обеду сахар уже весь разбирают, - посетовали продавцы сетевого магазина в Волгограде.

Отметим, что в Волгоградской области для оперативного мониторинга потребительских цен и наличия товаров первой необходимости в регионе действует межведомственный штаб. Все факты необоснованного завышения цен, правонарушений в сфере потребительского рынка направляются для проверки в правоохранительные органы и надзорные ведомства.



