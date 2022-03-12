Волгоградец заснул с тлеющей сигаретой и погиб в пожаре в Жилгородке

В результате пожара в одном из домов микрорайона Жилгородок в Волгограде минувшей ночью погиб 57-летний мужчина. Тело обнаружили сотрудники МЧС при тушении возгорания, причиной которого, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем при курении, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.
Волгоградец жил в своей квартире на улице Полесской в одиночестве. По словам соседей, мужчина часто выпивал и курил в помещении, в том числе на диване, где спал – гости не раз видели прожженную окурками обивку мебели. Ночью 12 марта жильцы соседних квартир заметили дым, идущий из квартиры волгоградца, и вызвали пожарных.
Расчеты пожарно-спасательной части нашли мужчину на диване, он не подавал признаков жизни. Эксперты установили, что очаг возгорания был расположен на месте обнаружения тела. Следственные органы организовали процессуальную проверку по факту произошедшего.