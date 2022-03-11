Экономика

Банк «Открытие» развивает систему управления рисками в сегменте малого и среднего бизнеса с помощью скоринговой модели от БКИ «Эквифакс»

Экономика 11.03.2022 18:41 Новости компаний
11.03.2022 18:41 Новости компаний


Банк «Открытие» в рамках совершенствования системы управления рисками кредитования клиентов сегмента СМБ провел тестирование специализированной скоринговой модели от БКИ «Эквифакс». Полностью готовое индустриальное решение построено на базе данных бюро и крупнейшего интегратора данных о юридических лицах – компании «Интегрум». Его внедрение позволит получить высококачественное аналитическое решение в виде уникальной интегральной модели скоринга.
Разработанная Бюро кредитных историй «Эквифакс» модель включает в себя все аспекты кредитной истории юридического лица, показатели его финансовой отчётности за всю доступную историю, наличие и тональность публикаций в СМИ об этом юридическом лице, информацию о судебных разбирательствах, участие в закупках, претензии регулирующих органов и другие параметры. В результате полученная скоринговая модель от БКИ «Эквифакс» инкорпорировала в себя массу независимых источников информации, что может позволить достичь высокого добавленного эффекта к собственным процессам банка.
Предложенное «Эквифакс» решение построено на множестве источников данных, интеграция которых, судя по полученным банком результатам, проведена успешно и показывает высокие результаты по сегментированию клиентов. Тестирование скоринговой модели от БКИ «Эквифакс» и компании «Интегрум» демонстрирует достойные результаты, которые банк может выбрать для целей совершенствования системы принятия кредитных решений в сегменте МСБ.
«Эквифакс» совместно с партнёром, компанией «Интегрум», провел анализ нескольких тысяч параметров, характеризующих деятельность юридических лиц, в результате чего разработана стабильная во времени модель с высокими показателями качества.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК "Кача". Квартиры в сданном доме, Дзержинский район

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +8(8442)33-50-06
Экономика
11.03.2022 19:05
Экономика 11.03.2022 19:05

0
Далее
Экономика
11.03.2022 18:12
Экономика 11.03.2022 18:12

0
Далее
Экономика
11.03.2022 17:18
Экономика 11.03.2022 17:18

0
Далее
Экономика
11.03.2022 15:45
Экономика 11.03.2022 15:45

0
Далее
Экономика
11.03.2022 13:15
Экономика 11.03.2022 13:15

0
Далее
Экономика
11.03.2022 12:40
Экономика 11.03.2022 12:40

0
Далее
Экономика
11.03.2022 12:26
Экономика 11.03.2022 12:26

0
Далее
Экономика
11.03.2022 11:38
Экономика 11.03.2022 11:38

0
Далее
Экономика
11.03.2022 11:32
Экономика 11.03.2022 11:32

0
Далее
Экономика
11.03.2022 09:51
Экономика 11.03.2022 09:51

0
Далее
Экономика
10.03.2022 16:24
Экономика 10.03.2022 16:24

0
Далее
Экономика
10.03.2022 12:43
Экономика 10.03.2022 12:43

0
Далее
Экономика
10.03.2022 10:01
Экономика 10.03.2022 10:01

0
Далее
Экономика
10.03.2022 09:47
Экономика 10.03.2022 09:47

0
Далее
Экономика
10.03.2022 08:53
Экономика 10.03.2022 08:53

0
Далее

Лента новостей

19:05
На смену H&M и Zara: кто оденет волгоградцев вместо брендовых бутиковСмотреть фотографии
18:25
«Совсем совесть потеряли!»: жители Волгограда и области шокированы ростом цен на сахарСмотреть фотографииCмотреть видео
17:42
Эксперты одобрили проект реконструкции волгоградского ЦУМаСмотреть фотографии
17:20
Волгоградские силовики и обладмин заявили об уходе из InstagramСмотреть фотографии
16:39
Освобождал Донбасс и Севастополь: в Волгограде скончался 99-летний участник Сталинградской битвыСмотреть фотографии
16:12
Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к Instagram в РоссииСмотреть фотографии
15:40
В Камышине простятся с погибшим десантником Романом ФилатовымСмотреть фотографии
15:34
Детскую хоккейную команду эвакуировали из застрявшего в снегу автобуса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:27
«Ростелеком» укрепил лидирующие позиции на рынке ключевых решений для корпоративных клиентов по итогам 2021 годаСмотреть фотографии
13:31
В ЦПКиО Волгограда построили бассейн для «Ниагары»Смотреть фотографии
13:17
Андрей Бочаров обсудил с банкирами кредитные каникулы для волгоградцевСмотреть фотографии
13:00
Дорожники сняли ограничения движения на трассе Р-228Смотреть фотографии
12:56
Разумная замена: вице-мэра Волжского перетянули в ВолгоградСмотреть фотографии
12:42
Коронавирус убил еще 14 жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:41
Мэр Волжского расстался со своим заместителемСмотреть фотографии
12:40
Волгоградские налоговики предлагают бизнесу сообщать о проблемах из-за санкцийСмотреть фотографии
12:01
В Волгограде и области резко сократилось количество звонков от мошенниковСмотреть фотографии
11:46
Из-за анонимной угрозы эвакуирован лицей №3 в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:32
Андрей Бочаров встречается с главами финорганизаций в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:16
Продлен режим ограничения полетов в 11 аэропортах РоссииСмотреть фотографии
11:05
Водитель премиального внедорожника сбил ребенка в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:01
Мост через Ахтубу в Волгоградской области возьмут под круглосуточную охрануСмотреть фотографии
10:57
У депутатов Волгоградской облдумы возникли вопросы к губернаторуСмотреть фотографии
10:03
Россияне массово «переселяются» в ВКонтактеСмотреть фотографии
09:30
Волгоградское УФСИН ослабило ограничения по коронавирусуСмотреть фотографии
09:27
В Волгоградской области из-за снегопада затруднено движение на трассе Р-228Смотреть фотографии
09:18
Слесарь сорвался с высоты на заводе по переработке шин в ВолжскомСмотреть фотографии
09:10
Продавщица магазина в Волгограде лишилась пальца из-за взрыва пивной кегиСмотреть фотографии
09:04
Основоположник обмена электронными документами пришёл в регион: компания «Такском» открыла офис в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:24
В Волгограде растет востребованность альтернативного вида похоронСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 