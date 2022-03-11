



Банк «Открытие» в рамках совершенствования системы управления рисками кредитования клиентов сегмента СМБ провел тестирование специализированной скоринговой модели от БКИ «Эквифакс». Полностью готовое индустриальное решение построено на базе данных бюро и крупнейшего интегратора данных о юридических лицах – компании «Интегрум». Его внедрение позволит получить высококачественное аналитическое решение в виде уникальной интегральной модели скоринга.

Разработанная Бюро кредитных историй «Эквифакс» модель включает в себя все аспекты кредитной истории юридического лица, показатели его финансовой отчётности за всю доступную историю, наличие и тональность публикаций в СМИ об этом юридическом лице, информацию о судебных разбирательствах, участие в закупках, претензии регулирующих органов и другие параметры. В результате полученная скоринговая модель от БКИ «Эквифакс» инкорпорировала в себя массу независимых источников информации, что может позволить достичь высокого добавленного эффекта к собственным процессам банка.

Предложенное «Эквифакс» решение построено на множестве источников данных, интеграция которых, судя по полученным банком результатам, проведена успешно и показывает высокие результаты по сегментированию клиентов. Тестирование скоринговой модели от БКИ «Эквифакс» и компании «Интегрум» демонстрирует достойные результаты, которые банк может выбрать для целей совершенствования системы принятия кредитных решений в сегменте МСБ.

«Эквифакс» совместно с партнёром, компанией «Интегрум», провел анализ нескольких тысяч параметров, характеризующих деятельность юридических лиц, в результате чего разработана стабильная во времени модель с высокими показателями качества.