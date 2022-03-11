В ЦПКиО Волгограда построили бассейн для «Ниагары»

Общество 11.03.2022 13:31
11.03.2022 13:31
Бассейн площадью 600 квадратных метров для водного аттракциона «Ниагара» построили в ЦПКиО Волгограда, сообщили ИА «Высота 102» в мэрии.
Ранее рабочие смонтировали для аттракциона две горки высотой 4 и 12 метров, по которым отдыхающие смогут скатываться в бассейн на специальных лодочках. Открытие «Ниагары» планируется в начале лета текущего года.
Параллельно в Центральном парке культуры и отдыха на площади 2,5 тысячи кв.м. компания-инвестор приступила к обустройству еще одного водного объекта - детского бассейна на участке рядом со стадионом «Волгоград Арена». Весной, летом и осенью горожане смогут покататься здесь на лодках и катамаранах. Зимой на месте бассейна оборудуют ледовый каток.
Напомним, в 2021 году в ЦПКиО уже открылся искусственный пруд с катанием на лодках и 110-метровый водный канал. Ранее сообщалось, что компания-инвестор ООО «Парк» планирует создать большой комплекс отдыха с бассейном, серфинг-центром, спа-зонами, фонтанами, водными горками, фудкортом на пустующей территории террасированного склона между ЦПКиО и Нулевой продольной магистралью.
Как только позволят погодные условия, в парке продолжатся работы по озеленению. Здесь высадят 300 крупномерных деревьев.
Фото: администрации Волгограда
Реклама
Андрей Бочаров обсудил с банкирами кредитные каникулы для волгоградцев11.03.2022 13:17
Общество 11.03.2022 13:17
Дорожники сняли ограничения движения на трассе Р-22811.03.2022 13:00
Общество 11.03.2022 13:00
Мэр Волжского расстался со своим заместителем11.03.2022 12:41
Общество 11.03.2022 12:41
Продлен режим ограничения полетов в 11 аэропортах России11.03.2022 11:16
Общество 11.03.2022 11:16
Мост через Ахтубу в Волгоградской области возьмут под круглосуточную охрану11.03.2022 11:01
Общество 11.03.2022 11:01
Волгоградское УФСИН ослабило ограничения по коронавирусу11.03.2022 09:30
Общество 11.03.2022 09:30
В Волгоградской области из-за снегопада затруднено движение на трассе Р-22811.03.2022 09:27
Общество 11.03.2022 09:27
В Волгограде растет востребованность альтернативного вида похорон11.03.2022 08:24
Общество 11.03.2022 08:24
Свет отключат 11 марта в сотнях домов пяти районов Волгограда11.03.2022 08:11
Общество 11.03.2022 08:11
На трассе Волгоград – Саратов приостановили движение большегрузов и автобусов10.03.2022 22:10
Общество 10.03.2022 22:10
Экс-депутат ГД Носов возглавит КСП Волгоградской области10.03.2022 20:52
Общество 10.03.2022 20:52
В Волгограде участились случаи смертельных ДТП10.03.2022 20:17
Общество 10.03.2022 20:17
Жизнь не собачья: в Волгограде благоустроили пункт временного содержания бездомных животных10.03.2022 20:05
Общество 10.03.2022 20:05
Перевозчики уходят из сел Волгоградской области из-за ковида10.03.2022 19:23
Общество 10.03.2022 19:23
Не с долларом, так с юанем: волгоградский производитель мини-огородов и чайников готовится к работе с КАМАЗом10.03.2022 17:05
Общество 10.03.2022 17:05
Реклама