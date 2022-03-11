Общество

В ЦПКиО Волгограда построили бассейн для «Ниагары»

Общество 11.03.2022 13:31
11.03.2022 13:31



Бассейн площадью 600 квадратных метров для водного аттракциона «Ниагара» построили в ЦПКиО Волгограда, сообщили ИА «Высота 102» в мэрии.
Ранее рабочие смонтировали для аттракциона две горки высотой 4 и 12 метров, по которым отдыхающие смогут скатываться в бассейн на специальных лодочках. Открытие «Ниагары» планируется в начале лета текущего года.
Параллельно в Центральном парке культуры и отдыха на площади 2,5 тысячи кв.м. компания-инвестор приступила к обустройству еще одного водного объекта - детского бассейна на участке рядом со стадионом «Волгоград Арена». Весной, летом и осенью горожане смогут покататься здесь на лодках и катамаранах. Зимой на месте бассейна оборудуют ледовый каток.
Напомним, в 2021 году в ЦПКиО уже открылся искусственный пруд с катанием на лодках и 110-метровый водный канал. Ранее сообщалось, что компания-инвестор ООО «Парк» планирует создать большой комплекс отдыха с бассейном, серфинг-центром, спа-зонами, фонтанами, водными горками, фудкортом на пустующей территории террасированного склона между ЦПКиО и Нулевой продольной магистралью.
Как только позволят погодные условия, в парке продолжатся работы по озеленению. Здесь высадят 300 крупномерных деревьев.
Фото: администрации Волгограда

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача". Квартиры в сданном доме, Дзержинский район

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +8(8442)33-50-06
Общество
11.03.2022 13:17
Общество 11.03.2022 13:17

0
Далее
Общество
11.03.2022 13:00
Общество 11.03.2022 13:00

0
Далее
Общество
11.03.2022 12:41
Общество 11.03.2022 12:41

0
Далее
Общество
11.03.2022 11:16
Общество 11.03.2022 11:16

0
Далее
Общество
11.03.2022 11:01
Общество 11.03.2022 11:01

0
Далее
Общество
11.03.2022 09:30
Общество 11.03.2022 09:30

0
Далее
Общество
11.03.2022 09:27
Общество 11.03.2022 09:27

0
Далее
Общество
11.03.2022 08:24
Общество 11.03.2022 08:24

0
Далее
Общество
11.03.2022 08:11
Общество 11.03.2022 08:11

0
Далее
Общество
10.03.2022 22:10
Общество 10.03.2022 22:10

0
Далее
Общество
10.03.2022 20:52
Общество 10.03.2022 20:52

0
Далее
Общество
10.03.2022 20:17
Общество 10.03.2022 20:17

0
Далее
Общество
10.03.2022 20:05
Общество 10.03.2022 20:05

0
Далее
Общество
10.03.2022 19:23
Общество 10.03.2022 19:23

0
Далее
Общество
10.03.2022 17:05
Общество 10.03.2022 17:05

0
Далее

Лента новостей

15:34
Детскую хоккейную команду эвакуировали из застрявшего в снегу автобуса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:27
«Ростелеком» укрепил лидирующие позиции на рынке ключевых решений для корпоративных клиентов по итогам 2021 годаСмотреть фотографии
13:31
В ЦПКиО Волгограда построили бассейн для «Ниагары»Смотреть фотографии
13:17
Андрей Бочаров обсудил с банкирами кредитные каникулы для волгоградцевСмотреть фотографии
13:00
Дорожники сняли ограничения движения на трассе Р-228Смотреть фотографии
12:56
Разумная замена: вице-мэра Волжского перетянули в ВолгоградСмотреть фотографии
12:42
Коронавирус убил еще 14 жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:41
Мэр Волжского расстался со своим заместителемСмотреть фотографии
12:40
Волгоградские налоговики предлагают бизнесу сообщать о проблемах из-за санкцийСмотреть фотографии
12:01
В Волгограде и области резко сократилось количество звонков от мошенниковСмотреть фотографии
11:46
Из-за анонимной угрозы эвакуирован лицей №3 в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:32
Андрей Бочаров встречается с главами финорганизаций в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:16
Продлен режим ограничения полетов в 11 аэропортах РоссииСмотреть фотографии
11:05
Водитель премиального внедорожника сбил ребенка в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:01
Мост через Ахтубу в Волгоградской области возьмут под круглосуточную охрануСмотреть фотографии
10:57
У депутатов Волгоградской облдумы возникли вопросы к губернаторуСмотреть фотографии
10:03
Россияне массово «переселяются» в ВКонтактеСмотреть фотографии
09:30
Волгоградское УФСИН ослабило ограничения по коронавирусуСмотреть фотографии
09:27
В Волгоградской области из-за снегопада затруднено движение на трассе Р-228Смотреть фотографии
09:18
Слесарь сорвался с высоты на заводе по переработке шин в ВолжскомСмотреть фотографии
09:10
Продавщица магазина в Волгограде лишилась пальца из-за взрыва пивной кегиСмотреть фотографии
09:04
Основоположник обмена электронными документами пришёл в регион: компания «Такском» открыла офис в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:24
В Волгограде растет востребованность альтернативного вида похоронСмотреть фотографии
08:11
Свет отключат 11 марта в сотнях домов пяти районов ВолгоградаСмотреть фотографии
22:10
На трассе Волгоград – Саратов приостановили движение большегрузов и автобусовСмотреть фотографии
21:36
Открылся II сезон Всероссийской олимпиады цифрового мастерства «Лица Сферума»Смотреть фотографии
20:52
Экс-депутат ГД Носов возглавит КСП Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:17
В Волгограде участились случаи смертельных ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
20:05
Жизнь не собачья: в Волгограде благоустроили пункт временного содержания бездомных животныхСмотреть фотографии
19:23
Перевозчики уходят из сел Волгоградской области из-за ковидаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 