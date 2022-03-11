В ЦПКиО Волгограда построили бассейн для «Ниагары»









Бассейн площадью 600 квадратных метров для водного аттракциона «Ниагара» построили в ЦПКиО Волгограда, сообщили ИА «Высота 102» в мэрии.

Ранее рабочие смонтировали для аттракциона две горки высотой 4 и 12 метров, по которым отдыхающие смогут скатываться в бассейн на специальных лодочках. Открытие «Ниагары» планируется в начале лета текущего года.

Параллельно в Центральном парке культуры и отдыха на площади 2,5 тысячи кв.м. компания-инвестор приступила к обустройству еще одного водного объекта - детского бассейна на участке рядом со стадионом «Волгоград Арена». Весной, летом и осенью горожане смогут покататься здесь на лодках и катамаранах. Зимой на месте бассейна оборудуют ледовый каток.

Напомним, в 2021 году в ЦПКиО уже открылся искусственный пруд с катанием на лодках и 110-метровый водный канал. Ранее сообщалось, что компания-инвестор ООО «Парк» планирует создать большой комплекс отдыха с бассейном, серфинг-центром, спа-зонами, фонтанами, водными горками, фудкортом на пустующей территории террасированного склона между ЦПКиО и Нулевой продольной магистралью.

Как только позволят погодные условия, в парке продолжатся работы по озеленению. Здесь высадят 300 крупномерных деревьев.

Фото: администрации Волгограда