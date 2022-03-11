Общество

Мост через Ахтубу в Волгоградской области возьмут под круглосуточную охрану

Общество 11.03.2022 11:01
11.03.2022 11:01



На охрану моста через Ахтубу, который входит во второй пусковой комплекс мостового перехода через Волгу, планируется направить почти 76 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, электронный аукцион на оказание охранных услуг на объекте, в том числе от актов незаконного вмешательства, объявлен комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.  
Согласно документации, исполнитель работ должен организовать на мосту восемь круглосуточных постов, где будут дежурить сотрудники, оснащенные спецсредствами и вооруженные огнестрельным оружием. Предусмотрено патрулирование территории с осмотром предмостового пространства на расстоянии не менее 35 метров от опор моста.
Контракт на оказание охранных услуг с победителем электронного аукциона заключат до 31 декабря 2024 года.
Фото из архива ИА «Высота 102»

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