Происшествия 11.03.2022 09:10
11.03.2022 09:10
Несчастный случай произошел в пивном магазине, расположенном в Кировском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, 46-летняя продавец, которая работает в магазине «Четыре четверки» на ул. Кирова, при замене пивной кеги лишилась части пальца правой кисти. Кега с алкоголем разорвалась у нее в руках. Женщина госпитализирована в клиническую больницу скорой медицинской помощи №25.
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