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Гидрометцентр предупредил о снежном шторме в Волгоградской области

Полезно знать 10.03.2022 17:41
10.03.2022 17:41


Сильные осадки в виде снега прогнозируют синоптики в Волгоградской области 11 марта. Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой на краткосрочный прогноз Волгоградского ЦГМС. 
В ночь с 10 на 11 марта, по сведениям синоптиков, температура воздуха в Волгоградской области будет колебаться от -4 до -9 градусов, местами и вовсе понизится до -13 градусов. 
Днем в пятницу в Волгограде ожидается около 0 градусов. В отдельных районах и в середине дня ожидается до –8 градусов мороза. Нежелательной свежести последнему рабочему на этой неделе дню добавит северный и северо-восточный ветер, порывы которого местами будут составлять до 14 м/с. 

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