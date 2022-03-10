Гидрометцентр предупредил о снежном шторме в Волгоградской области





Сильные осадки в виде снега прогнозируют синоптики в Волгоградской области 11 марта. Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой на краткосрочный прогноз Волгоградского ЦГМС.

В ночь с 10 на 11 марта, по сведениям синоптиков, температура воздуха в Волгоградской области будет колебаться от -4 до -9 градусов, местами и вовсе понизится до -13 градусов.

Днем в пятницу в Волгограде ожидается около 0 градусов. В отдельных районах и в середине дня ожидается до –8 градусов мороза. Нежелательной свежести последнему рабочему на этой неделе дню добавит северный и северо-восточный ветер, порывы которого местами будут составлять до 14 м/с.