В Волгограде водитель создал 7-балльную пробку, пытаясь втиснуться между машинами

Происшествия 10.03.2022 13:08
10.03.2022 13:08
Нетерпеливый водитель стал причиной утренней 7-балльной пробки на Первой продольной в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102».
Уличные видеокамеры запечатлели, как водитель темного авто пытается втиснуться между двумя машинами, но терпит неудачу. В результате на подъезде к Мамаеву кургану образовался затор, который вызвал огромную пробку по направлению в центр Волгограда.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
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