Коронавирус задержался на тысячной отметке в Волгоградской области

Covid-19 07.03.2022 11:44
07.03.2022 11:44
В Волгоградской области за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 1068 человек. Инфекция не спешит снижать обороты в регионе, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на статистические данные оперштаба. Днем ранее было зафиксировано на 2 заболевших больше - 1070 человек.
От общего числа заболевших госпитализировано в стационары 96 человек. Скончались от инфекции 15 волгоградцев. Всего уже 6465 человека в Волгоградской области не смогли пережить опасный вирус. Закрыли свои больничные 2375 человек.
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