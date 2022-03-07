Коронавирус задержался на тысячной отметке в Волгоградской области





В Волгоградской области за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 1068 человек. Инфекция не спешит снижать обороты в регионе, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на статистические данные оперштаба. Днем ранее было зафиксировано на 2 заболевших больше - 1070 человек.

От общего числа заболевших госпитализировано в стационары 96 человек. Скончались от инфекции 15 волгоградцев. Всего уже 6465 человека в Волгоградской области не смогли пережить опасный вирус. Закрыли свои больничные 2375 человек.



