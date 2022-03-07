В Волжском похоронят погибшего в спецоперации контрактника

Сегодня в Волжском пройдут похороны 23-летнего Алексея Лутонина, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Печальную новость сообщил в инстаграм мэр Волжского Игорь Воронина.
- Исполняя свой служебный долг в ходе спецоперации на Донбассе, наш земляк младший сержант Алексей Лутонин отдал свою жизнь за мир и безопасность нашей страны, — написал Игорь Воронин. — Глубокие соболезнования родным и близким Алексея.
Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, Алексей Лутонин жил в поселке Краснооктябрьский городского округа. В 2017 году ушел в армию, где остался служить по контракту в мотострелковых войсках.
Напомним, уже пятеро жителей Волгоградской области погибли в спецоперации на Украине.