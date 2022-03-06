Covid-19

Непривитая 35-летняя волгоградка умерла от коронавируса

Covid-19 06.03.2022 17:36
06.03.2022 17:36


В реанимации одного из инфекционных стационаров Волгоградской области умерла 35-летняя женщина, заразившаяся коронавирусом. На момент госпитализации пациентка страдала инфекционным заболеванием тяжелой степени тяжести, сообщили ИА «Высота 102» в региональном комитете здравоохранения.

Женщину, которая ранее не вакцинировалась от ковида, положили в больницу после получения положительного теста на COVID-19, врачи диагностировали у нее пневмонию. Несмотря на получаемое в стационаре лечение, в том числе в условиях реанимационного отделения, состояние пациентки прогрессивно ухудшалось.

– Заболевание завершилось летальным исходом, – подтвердили в ведомстве.

За сутки от осложнений коронавируса также умерли 44-летний мужчина и еще 15 человек в возрасте от 63 до 93 лет. Большинство из них были волгоградцами, двое проживали в Волжском, по одному человеку – из Михайловки, Котельниковского и Новониколаевского районов.

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