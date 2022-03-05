Общество 05.03.2022 18:21
05.03.2022 18:21
Штормовой ветер, снег, ледяной дождь и метель стали причиной локальных технологических нарушений электроснабжения в Волгоградской области, сообщили в компании «Россети Юг».
В Жирновском, Камышинском, Палласовском и Старополавском районах в восстановительных мероприятиях задействовано 18 бригад в составе 58 человек и 19 единиц спецтехники. Работы осложняют снегопад и порывы ветра более 15 м/с.
Специалисты «Россети Юг» предпринимают все меры для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей.
Сообщить о нарушениях энергоснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россети» 8-800-220-0-220.
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