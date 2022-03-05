Двое молодых мужчин умерли от ковида в Волгоградской области









От коронавируса в Волгоградской области скончались двое мужчин 35 и 42 лет. Как сообщили в облкомздраве, они были госпитализированы в стационары с подтвержденным COVID-19.

У 35-летнего мужчины помимо коронавируса было острое нарушение мозгового кровообращения. Его поместили в реанимацию многопрофильного стационара. Несмотря на проводимое лечение, состояние пациента прогрессивно ухудшалось. Спасти мужчину не смогли.

Заразившийся коронавирусом 42-летний житель региона неделю не обращался к врачам и лечился сам. При этом у мужчины были хронические заболевания органов дыхания, в том числе инфекционного характера. Когда ему совсем стало плохо он вызвал скорую. Мужчину доставили в инфекционный стационар. Его состояние ухудшалось, поэтому пациента перевели в реанимацию, где он и скончался.

Всего за минувшие сутки от COVID умерли 17 человек – это 11 мужчин и 6 женщин в возрасте от 35 до 93 лет.



