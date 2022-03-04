Общество

В четырех районах Волгограда и детской поликлинике 4 марта пропадет свет

Общество 04.03.2022 08:10
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04.03.2022 08:10


Сегодня в Волгограде часть домов пяти районов попала под плановые отключения электроэнергии. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на АО «ВМЭС». Так, в Красноармейском районе не будет электричества на четырех улицах с 11-00 до 17-00 – на ул. Медногорская, ул. Джанкойская, ул. Каменец-Подольская, ул. Горностаевская.
В Ворошиловском районе отключат свет с 11-00 до 13-00 на ул. Социалистическая, 26, ул.Огарева, 29, 31, ул.Симбирская, 41, 43. С 10-00 до 14-00 свет пропадет на ул.Дубовская, 16, 16а, 18.
В Тракторозаводском районе запланированы отключения света с 10-00 до 13-30 на ул.Гули Королевой, 5, 7, 9, 11, ул.Быкова, 8, 6, 4а, ул.Гули Королевой,  а также в здании детской поликлиники №3 на ул.Ополченская, 27 и в соседнем доме №25. 
В Кировском районе отключат свет с 9-00 до 17-00 на ул. Писемского, 12, 14, 16, 18, 20, ул.Шумилова, 17, 19а, 23 и 23а, пер. Печатный, 9, ул. Щорса, ул. Сержанта Воронова, 
ул.Клайпедская, 3-23, 4-16, ул.Гурилева, 2-44, 17а-19, 66, ул.Лукина, 5-41.
В Тракторозаводском районе не будет света с 9-00 до 17-00 на ул. Батова, 3 и 5. 
В Ворошиловском районе пропадет электричество с 9-00 до 17-00 на ул. Саши Филиппова, 98, ул.Сафонова,1-13, 2-14, ул.Грейдерная, 14-24, ул.Баровского,1-17,2-14, ул.Малыгина,1-13,2-14, ул.Адама Мицкевича,1-13,11г, 2-12, ул.Азизбекова,25-49,17, ул.Прикарпатская, 3,4,5,6,7,8,9, 10, ул.Немировича-Данченко,1-9,2-18, ул.Садовского,1-17,2-18, ул.Заслонова Константина,1-17,2-18, ул.Азизбекова, 51-71, ул.Грейдерная,26-48.
В Тракторозаводском районе отключат свет с  8-30 до 17-00 на  ул.Лодыгина,7, 9, ул.Ушакова,6,8. 

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