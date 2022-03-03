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Снег, дождь и ветер обрушатся на Волгоградскую область

Полезно знать 03.03.2022 19:26
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03.03.2022 19:26


Обильные осадки в виде мокрого снега с дождем прогнозируют синоптики в Волгоградской области в пятницу, 4 марта. 
По данным Волгоградского ЦГМС, в ночь с 3 на 4 марта температура воздуха будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла, днем на юге региона воздух прогреется до +6 градусов. 
Ветер в течении суток ожидается восточный, северо-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 8-13 м/с, местами возможны порывы до 20 м/с.  

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