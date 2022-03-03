Снег, дождь и ветер обрушатся на Волгоградскую область





Обильные осадки в виде мокрого снега с дождем прогнозируют синоптики в Волгоградской области в пятницу, 4 марта.

По данным Волгоградского ЦГМС, в ночь с 3 на 4 марта температура воздуха будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла, днем на юге региона воздух прогреется до +6 градусов.

Ветер в течении суток ожидается восточный, северо-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 8-13 м/с, местами возможны порывы до 20 м/с.



