«Бэтмэн» не прилетел: волгоградские кинотеатры меняют расписание

Общество 03.03.2022 19:07
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03.03.2022 19:07
Волгоградские кинотеатры ежедневно меняют расписание показов после заявлений голливудских студий об отмене прокатов своих новых фильмов в России, сообщает ИА «Высота 102».
- Был запланирован показ «Бэтмена», но премьера, как вы уже знаете, не состоялась. Отменяются фильмы Disney, причем и те, где есть совместные съемки или озвучка. Завтра будет известен список российских фильмов, которые встанут в расписание прокатов, - пояснила на условиях анонимности сотрудница одного из волгоградских кинотеатров.
Согласно афише, сейчас в Волгограде можно посмотреть фильмы производства России и ряда европейских стран.
Напомним, о своем решении отменить показы в России из-за событий на Украине заявили такие крупнейшие голливудские студии, как Disney, Warner Bros и Sony. Одной из первых приостановила поставку своих фильмов в российские кинотеатры компания Walt Disney Company, в структуру которой входят Marvel, Pixar, Lucasfilm и Maker Studios. Российская премьера картины «Бэтмен» компании Warner Bros, которая была назначена на 2 марта, уже не состоялась. Не будет и других мартовских премьер от Голливуда, как например, «Морбиус» от Marvel и «Я краснею» от Pixar.
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