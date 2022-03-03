36-летняя волгоградка с инфекцией умерла от ковида





Волгоградским врачам не удалось спасти жизнь 36-летней женщины, которая попала в реанимацию с коронавирусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, женщина не была вакцинирована от ковида, при этом страдала хроническими заболеваниями бронхолегочной системы и тяжелым инфекционным заболеванием. Несмотря на получаемое лечение, волгоградка скончалась.

Всего, напомним, сообщалось о 18 умерших от коронавируса за сутки. Это женщины в возрасте 47, 56, 58, 63, 65, 72, 77, 80 и 89 лет. Среди жертв коварного вируса также оказались двое мужчин в возрасте 71 года, 72, 81, 83, 85, 85 и 92 лет. Всего с начала пандемии уже 6400 человек умерли от ковида.



