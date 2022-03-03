В Волгоградской области бензин за неделю подорожал на копейку

Экономика 03.03.2022 08:47
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03.03.2022 08:47
В Волгоградской области с 18 по 25 февраля средняя стоимость бензина автомобильного увеличилась на одну копейку – до 47,96 рубля. Как сообщает ИА «Высота 102», такие данные опубликовал Росстат. При этом бензин марки АИ-92 подорожал на 1 копейку – до 47,96 рубля за литр. Бензин АИ-95 стал дороже на 2 копейки – теперь он стоит 53,23 рубля. Бензин АИ-98 остался на прежней ценовой планке - 57,45 рубля. А стоимость дизтоплива увеличилась на 6 копеек - до 53,53 рубля.
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