Федеральные новости

В России могут остановить продажи туров в страны, которые ввели санкции

Федеральные новости 02.03.2022 13:51
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02.03.2022 13:51


Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажи туров в страны, которые в свете последних событий ввели санкции  против российского государства. Одновременно самим россиянам советуют отказаться от туризма в эти страны. 

— В связи со сложившейся ситуацией Ростуризм настоятельно рекомендует всем гражданам России, которые отправляются за рубеж в туристические и деловые поездки, по возможности отказаться от посещения стран, которые ввели санкции и ограничения по отношению к России, так как пребывание в данных странах может нести в себе риски своевременного и безопасного возвращения в Россию, — цитирует ТАСС руководителя Ростуризма Зарину Догузову. — Туроператорам мы рекомендуем приостановить продажи туров в страны, которые ввели санкции по отношению к России, а также в страны Карибского бассейна, путь к которым лежит через закрытое воздушное пространство ЕС и Канады. 

Тем россиянам, которые ранее уже забронировали туры, советуют совместно с туроператорами рассмотреть возможности альтернативных путешествий.  Так, например, в федеральном ведомстве рекомендуют обратить внимание на отдых в Турции, Египте, ОАЭ, Китае, Индии и Вьетнаме. Куба, Доминикана, Мексика, Венесуэла, напоминает Догузова, уже недоступны российским туристам  из-за ограничений воздушного пространства Евросоюза и Канады. 

Фото: ИА "Высота 102"

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