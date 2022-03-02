В России могут остановить продажи туров в страны, которые ввели санкции





Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажи туров в страны, которые в свете последних событий ввели санкции против российского государства. Одновременно самим россиянам советуют отказаться от туризма в эти страны.

— В связи со сложившейся ситуацией Ростуризм настоятельно рекомендует всем гражданам России, которые отправляются за рубеж в туристические и деловые поездки, по возможности отказаться от посещения стран, которые ввели санкции и ограничения по отношению к России, так как пребывание в данных странах может нести в себе риски своевременного и безопасного возвращения в Россию, — цитирует ТАСС руководителя Ростуризма Зарину Догузову. — Туроператорам мы рекомендуем приостановить продажи туров в страны, которые ввели санкции по отношению к России, а также в страны Карибского бассейна, путь к которым лежит через закрытое воздушное пространство ЕС и Канады.

Тем россиянам, которые ранее уже забронировали туры, советуют совместно с туроператорами рассмотреть возможности альтернативных путешествий. Так, например, в федеральном ведомстве рекомендуют обратить внимание на отдых в Турции, Египте, ОАЭ, Китае, Индии и Вьетнаме. Куба, Доминикана, Мексика, Венесуэла, напоминает Догузова, уже недоступны российским туристам из-за ограничений воздушного пространства Евросоюза и Канады.

Фото: ИА "Высота 102"