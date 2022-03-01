Covid-19

В Волгоградской области в ближайшие дни могут отменить QR-коды

Covid-19 01.03.2022 17:26
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01.03.2022 17:26



QR-коды, введенные в Волгоградской области летом прошлого года из-за сложной эпидобстановки, в ближайшее время могут быть отменены. Об этом ИА «Высота 102» сообщил собственный источник в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. Ведомство руководствуется новыми правилами профилактики COVID-19, которые выпустил Роспотребнадзор РФ на фоне высокого распространяя омикрон-штамма и снижения уровня заболеваемости. Новые рекомендации по борьбе с COVID, напомним, предусматривают только сохранение масочного режима и усиленный режим дезинфекции.
- Мы действительно рассматриваем возможность послабления ковид-ограничений с учетом методических рекомендаций Роспотребнадзора, - сказал источник в территориальном управлении. Свои предложения по смягчению ограничений региональное управление Роспотребнадзора направит в оперативный штаб для принятия решения.
Как сообщила сегодня на селекторном совещании глава Роспотребнадзора Анна Попова, по итогам 8-ой недели рост заболеваемости фиксируется только в 6 регионах, в 75 субъектах отмечено снижение. Оно наблюдается во всех возрастных группах. Анна Попова отметила, что 97% всех подтвержденных случаев заболевания протекает как ОРВИ или бессимптомно. 
В ведомстве также констатируют, что в России сейчас преобладает омикрон-штамм. Так, за минувшую неделю в лабораториях «омикрон» определяли в 95,1% сиквенсов, «дельту» – 4,2%, к другим не доминирующим геновариантам отнесены – 0,7%.

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