ТРК «Парк Хаус» в Волгограде эвакуировали из-за угрозы минирования

Происшествия 28.02.2022 12:54
0
28.02.2022 12:54
Работа ТРК «Парк Хаус» в Дзержинском районе Волгограда вновь приостановлена из-за вынужденной эвакуации посетителей и сотрудников комплекса. Как стало известно ИА «Высота 102», в адрес администрации «Парк Хауса» поступило анонимное электронное письмо с угрозой минирования. Людей вывели из здания в 12.16, в настоящее время на место прибыли сотрудники экстренных служб.
Напомним, накануне из-за анонимных писем были эвакуированы здания железнодорожного вокзала и аэропорта Волгограда. В воскресенье, 20 февраля, под рассылку писем лжеминёров попали ряд торговых центров в Волгограде и в Волжском, их работа была на время приостановлена. Помещения были обследованы, угрозы не подтвердились.
Фото: архив ИА «Высота 102».
Реклама
В Волгоградской области обнаружили канал незаконной миграции28.02.2022 15:25
Происшествия 28.02.2022 15:25
В Волгограде молодую девушку обокрали во время квеста28.02.2022 13:28
Происшествия 28.02.2022 13:28
В больнице умер мужчина, пострадавший при взрыве в Волжском27.02.2022 17:00
Происшествия 27.02.2022 17:00
Аэропорт Волгограда эвакуировали из-за сообщения о бомбе27.02.2022 13:38
Происшествия 27.02.2022 13:38
В Волгограде из-за угроз эвакуирован железнодорожный вокзал27.02.2022 12:39
Происшествия 27.02.2022 12:39
Пьяный водитель на иномарке врезался в столб в частном секторе Волгограда27.02.2022 10:03
Происшествия 27.02.2022 10:03
Жителя Волгограда подозревают в надругательстве над 3-летним ребенком26.02.2022 16:22
Происшествия 26.02.2022 16:22
В Волгоградской области иномарка врезалась в дорожное ограждение26.02.2022 10:50
Происшествия 26.02.2022 10:50
Неадекватный волгоградец с гранатой напал на таксиста25.02.2022 11:52
Происшествия 25.02.2022 11:52
В Волгограде 15 участников незаконной акции доставлены в отдел полиции25.02.2022 11:38
Происшествия 25.02.2022 11:38
В Волгограде у курьера украли 1,6 миллиона рублей25.02.2022 11:07
Происшествия 25.02.2022 11:07
Полиция Волгограда задержала в Ростове-на-Дону серийных кибермошенников25.02.2022 09:16
Происшествия 25.02.2022 09:16
В СИЗО №1 скончался волгоградский бизнесмен24.02.2022 17:09
Происшествия 24.02.2022 17:09
Под Волгоградом задержали машину с наркокурьерами из Таджикистана (ВИДЕО)24.02.2022 10:33
Происшествия 24.02.2022 10:33
«Рано начал отмечать»: пьяный водитель седана устроил ДТП с кроссовером на выезде из Волгограда24.02.2022 10:19
Происшествия 24.02.2022 10:19
Реклама