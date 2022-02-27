Аэропорт Волгограда эвакуировали из-за сообщения о бомбе









Сегодня в аэропорту Волгограда эвакуировали сотрудников и пассажиров из-за анонимных угроз. Как уточнила ИА «Высота 102» пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова, сообщение о минировании аэровокзального комплекса поступило в 12:22.





- По установленному порядку была проведена эвакуация пассажиров и сотрудников из здания терминала. По окончанию мероприятий информация о минировании не подтвердилась, на данный момент аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы выполняются по планам полетов авиакомпаний, - сообщила собеседница агентства.





По данным информагентства, проверочные мероприятия заняли менее часа.



