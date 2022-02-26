В Волгоградскую область вернутся морозы до -12 градусов

Общество 26.02.2022 09:58
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26.02.2022 09:58
В марте в Волгоградской области ожидается умеренная погода, однако не обойдется и без морозов и осадков в виде снега. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на погодные ресурсы, похолодание в регионе прогнозируется с 5 марта с дневными температурами около -6, ночью может похолодать до -10. Самый холодный день ожидается 7 марта – до -7 днем и до -12 ночью. 8 марта тоже будет прохладно – до 0 днем и до -7 ночью. При этом в марте прогнозируют также осадки в виде дождя, снега и снега с дождем. И лишь в первый день второго месяца весны – 1 апреля – в Волгоградской области потеплеет до +13 градусов.
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